НБУ предрек резкий скачок экономики Украины

Национальный банк повысил прогноз темпов экономического развития в 2019-2021 годах.

По базовому сценарию экономика Украины будет расти по 3,5% в течение этого и следующего годов (июльский прогноз – 3,0% и 3,2% соответственно), говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за октябрь.

Регулятор также ожидает ускорение роста валового внутреннего продукта в 2021 году до 4% (июльский прогноз – 3,7%).

"Очередной рекордный урожай зерновых, устойчивый внутренний спрос и снижение стоимости энергоносителей компенсируют влияние замедления глобальной экономики, мировой торговли и менее благоприятных ценовых условий для украинских экспортеров", – резюмировали представители Национального банка.

Национальный банк повысил прогноз темпов экономического развития в 2019-2021 годах

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.

Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

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