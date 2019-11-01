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1 ноября • обновлено в 11:25
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НБУ предрек резкий скачок экономики Украины

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Национальный банк повысил прогноз темпов экономического развития в 2019-2021 годах.

По базовому сценарию экономика Украины будет расти по 3,5% в течение этого и следующего годов (июльский прогноз – 3,0% и 3,2% соответственно), говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за октябрь.

Регулятор также ожидает ускорение роста валового внутреннего продукта в 2021 году до 4% (июльский прогноз – 3,7%).

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"Очередной рекордный урожай зерновых, устойчивый внутренний спрос и снижение стоимости энергоносителей компенсируют влияние замедления глобальной экономики, мировой торговли и менее благоприятных ценовых условий для украинских экспортеров", – резюмировали представители Национального банка.

Национальный банк повысил прогноз темпов экономического развития в 2019-2021 годах

Национальный банк повысил прогноз темпов экономического развития в 2019-2021 годах

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.

Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

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Темы
Экономика Украины: прогнозы Детенизация экономики
Место
Украина
Тег
НБУ
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Александров Сергей
Александров Сергей
Резкий скачок куда? В пропасть?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Экономика все растет и растет судя по этим прогнозам, а заробитчан все больше и больше сваливают от этой "растущей" экономики. В чем парадокс?
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hunt andres
hunt andres
Эту песню не задушишь, не убьешь!))) Страна счастья, пля...
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