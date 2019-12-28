НБУ пополнил резервы на $7,93 млрд: выяснились подробности

В 2019 году Национальный банк Украины выкупил в резервы на рынке $7,9 млрд, из которых $1,5 млрд – в конце декабря.

Так, на межбанковском валютном рынке НБУ приобрел $8,46 млрд и продал $0,53 млрд, пополнив резервы на $7,93 млрд, сказано в сообщении учреждения.

Рекордный объем валюты был приобретен в последнюю неделю года – $1,56 млрд, в том числе $730 млн – валютном аукционе, который был первым с ноября 2018 года.

Также НБУ в конце года впервые с октября провел интервенции в поддержку гривны, продав $50 млн.

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Как писал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$, в 2020 году гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

При этом курс доллара 28 декабря взлетел до 23,68 грн/$, тогда как еще в 20-х числах американскую валюту можно было купить менее чем за 23 грн.

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