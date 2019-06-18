НБУ отменил обязательную продажу валюты для бизнеса

Национальный банк Украины отменил требование об обязательной продаже бизнесом валютных поступлений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. О соответствующем решении, которое было принято с целью упрощения ведения бизнеса в Украине, стало известно во вторник, 18 июня.

"Норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 20 июня 2019 года. Поступления бизнеса, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже", – сказано в сообщении.

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При этом, в НБУ заверили, что очередное валютном послабление не скажется на макрофинансовой стабильности. "По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составил 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты", – пояснили в банке.

Национальный банк отмечает, что такое решение продолжает валютную либерализацию в соответствии с дорожной карты, которая предусматривает постепенное снятие всех валютных ограничений в соответствии с улучшением макроэкономических условий в Украине.

Отмена обязательной продажи валюты, отметили в НБУ, является очередным шагом на пути к свободному движению капитала, определенного одной из стратегических целей банка.

bank.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 7 февраля вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях". Всего Национальный банк послабил более 30 ограничений для бизнеса.

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