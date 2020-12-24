8000 грн "от Зеленского": НБУ отменил комиссию с выплат

Национальный банк Украины сделал бесплатными операции по выплате материальной помощи от государства населению и бизнесу во время усиленного карантина.

Как сообщила пресс-служба регулятора, с 22 декабря 2020 НБУ внес соответствующие изменения в тарифы за услуги в Системе электронных платежей Национального банка.

"По инициативе президента Украины в декабре этого года правительство решило оказать материальную помощь гражданам, которые могут потерять доходы из-за усиления карантина в январе 2021 года. Выплата такой единовременной материальной помощи будет осуществляться со счета Пенсионного фонда Украины, открытого в Ощадбанке. Этот банк будет перечислять средства на банковские счета граждан, которые они указали в заявлении на получение помощи от государства. Также бесплатными будут и операции по возврату банками незасчитанных сумм средств материальной помощи по ряду причин", – сказано в сообщении.

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) – государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

Для банков-участников системы действуют тарифы на обработку электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, зависящие от суммы платежа:

от 0 до 5 000,00 грн – 0,35 грн, без НДС;

от 5 000,01 до 100 000,00 грн – 1,20 грн без НДС;

от 100 000,01 грн – 10 грн, без НДС.

Как сообщал OBOZREVATEL, выплаты 8000 гривен предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате карантина, начались со среды, 23 декабря.

Мы подготовили пошаговую инструкцию, как обратиться за помощью через мобильное приложение и портал "Действие".