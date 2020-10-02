НБУ наказал два крупных банка из-за офшоров

Национальный банк Украины вынес письменное предупреждение Райфайзен Банку Аваль и Креди Агриколь Банку за то, что они не пресекли вывод денег клиентами из учреждений в офшоры.

Об этом сказано на сайте НБУ. Отмечается, что финансовая компания "ФК "Платежный центр" получила штраф на 34 тыс. гривен.

Райффайзен Банк Аваль обвинили в том, что он не выполнил функцию агента валютного контроля и пропустил денежные перечисления на территорию страны, входящей в "серый список" FATF – позволил клиенту вывести средства на свой счет в подозрительную страну.

Креди Агриколь Банк не остановил вывод денег клиента в подозрительную юрисдикцию — в офшор.

Письменное предупреждение – самая мягкая форма наказания НБУ. Так он показывает, что зафиксировал нарушение, но дал шанс на исправление. Если снова поймает на том же самом – выпишет штраф.

"Платежный центр" обвинили в двух вещах:

не идентифицировала клиентов (их представителей), как требует действующее законодательство;

обманула Нацбанк, когда он запрашивал информацию.

"Платежный центр" – компания из Харькова, которую контролирует Евгений Думчев. Она существует почти 9 лет, и специализируется на двух вещах — операциях факторинга и платежах без открытия счета. В том числе и через платежные терминалы, общая сеть которых у "ПЦ" превышает 350 аппаратов по всему Харькову: как отдельно стоящих, так и расположенных на станциях метрополитена. "Платежный центр" установило терминалы приема платежей и осуществляет расчеты в пользу КП "Харьковский метрополитен" и КП "Харьковпасс".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские банки и кредитные организации с 1 сентября при заключении договоров с клиентами обязаны делать это "человеческим языком" и на прозрачных условиях – указывать реальную процентную ставку и общую стоимость кредита.