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НБУ объяснил, появится ли в Украине купюра в 1000 гривен

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Национальный банк Украины не собирается вводить банкноту номиналом в 1000 гривен.

“На сегодня Нацбанк считает, что того номинального ряда, который у нас есть, достаточно для проведения расчетов гражданами. Достаточно для экономики Украины”, – сообщил директор Департамента денежного обращения регулятора Виктор Зайвенко, передает УНН.

По его словам, вопрос введения банкноты 1000 гривен или высших номиналов зависит от многих факторов, таких как уровень доходов населения, уровень цен, степень использования в обращении имеющейся банкноты высшего номинала, уровень развития безналичных расчетов.

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Зайвенко акцентирует внимание на том, что Национальный банк в своей стратегии одним из весомых направлений решил развивать cashless-economy.

"Поэтому за последние несколько лет уровень безналичных расчетов вырос. И основная задача НБУ – уменьшение наличных денег в обращении. Поэтому вопрос (введение в обращение банкноты номиналом 1000 гривен. – Ред.) не рассматривается", – резюмировал представитель регулятора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины презентовал обновленную банкноту номиналом 20 гривен.

Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
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