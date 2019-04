НБУ объяснил, как ситуация с ПриватБанком отразится на курсе гривни

Решение Окружного административного суда Киева, который признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка, уже давит на валютный курс в Украине

"Мы не можем сейчас прогнозировать, как это повлияет на курс. Хотя определенные колебания были уже сегодня ощутимы – разница между утром и закрытием межбанковского рынка составила плюс 15 копеек по доллару", – сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает Finclub.

По его словам, НБУ делает все возможное, чтобы не допустить паники и информационного влияния на стабильность банковской системы.

Смолий также считает, что попытка возвращения ПриватБанка бывшим владельцам может закончиться его ликвидацией.

"Возвращение банка предыдущим собственникам невозможно сегодня по закону, но если вернется решение, которое было принято в 2016 году, то это грозит тем, что Фонду гарантирования вкладов придется выплатить вкладчикам около 100 млрд гривен. Это сегодня будут эмиссионные средства. Они могут существенно повлиять на инфляцию", – сообщил он.

Глава НБУ отметил, что такие решения судей могут разрушить всю стабильность банковской системы, которая была достигнута в Украине.

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

