НБУ не сможет выполнить цели по инфляции в 2019 году: экономист объяснил почему

Национальный банк Украины спрогнозировал существенное снижение инфляции на 2019 год, однако выполнить поставленные цели регулятор не сможет.

"НБУ может мечтать об инфляции в 6% годовых только в своих прогнозах", – сообщил в Facebook экономист, руководитель частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его словам, с 2014 года между увеличением курса доллара и инфляцией появилась очень высокая зависимость: подорожание доллара на 10% приводит к увеличению в будущем стоимости потребительской корзины на 5,8%.

Такая зависимость сформировалась, поскольку Украина:

существенно зависит от критического импорта (нефть, газ);

стоимость электроэнергии учитывает стоимость угля в Европе через формулу Роттердам+;

большая доля импортной продукции на потребительском рынке;

безвиз привел к существенной интеграции рынка труда Украины к польскому рынку.

Кроме того, Компаниец подчеркивает, что люди хотят вернуть свои зарплаты в долларовом эквиваленте, которые были до 2014 года, а зарплаты учитываются в ценах на товары и услуги.

При этом в бюджетной резолюции среднегодовой курс гривни к доллару в 2019 году заложен на уровне 30,5 грн/$, в 2020 – 31,4 грн/$, а в 2021 – 31,8 грн/$.

"Поэтому никакое повышение ставки рефинансирования не поможет НБУ достичь инфляции в размере 6% при такой экономической политике и НБУ придется снова писать, что им что-то помешало выполнить их цели по инфляции. И никакое таргетирования инфляции не поможет НБУ", – резюмировал Компаниец.

Facebook Владимир Компаниец

Facebook Владимир Компаниец

Facebook Владимир Компаниец

Напомним, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине инфляция на потребительском рынке с начала 2018 года достигла 8,9%. В то же время, согласно данным Государственной службы статистики, базовая инфляция с начала года достигла 8,1%.