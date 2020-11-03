НБУ купил Toyota Land Cruiser за 2,4 млн грн

Национальный банк Украины заказал внедорожник Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,4 млн гривен.

Тендер на поставку авто выиграл "Автосамит на Столичном". Об этом свидетельствуют данные системы "Прозорро".

Дополнительно предусмотрена стоимость сопутствующих услуг по техническому обслуживанию внедорожника в размере 77,7 тысячи гривен, а также стоимость сопутствующих услуг по его ремонту – 79,1 тысячи гривен.

Автомобиль будет иметь отделку салона полуанилиновой кожей с перфорацией и прострочкой в стиле Executive Lounge, подушки безопасности, люк с электроприводом, камеру заднего вида, фронтальную камеру, боковые камеры, подогрев передних сидений, подогрев руля, подогрев лобового стекла.

В автосалонах подобный Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge без дополнительного оборудования можно приобрести за 2,35 млн гривен.

Всего НБУ по результатам тендера заказал у "Автосамита на Столичном" легковых автомобилей с техническим обслуживанием и ремонтом на общую сумму 9,45 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральная прокуратура Украины приобрела 19 легковых автомобилей на 13 млн гривен во время действия запрета Кабинета министров.