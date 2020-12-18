В Украине лесхозы из-за коррупции теряют миллионы. ТОП-10 схем

Главными коррупционными рисками при продаже древесины гослесхозами в Украине являются заниженные цены, неуплата аванса за продукцию, прямые соглашения без конкурсов, реализация материалов сверх объемов, определенных договорами.

Такой вывод сделали аналитики экспертной организации StateWatch на основе отчетов Государственной аудиторской службы и Счетной палаты после проверок лесхозов в течение 2019-20 годов.

Среди других коррупционных рисков выделены следующие:

Отсутствие претензионной работы с должниками.

Разница между ценами на дрова для населения и юридических лиц.

Сокрытие финансовой информации лесхозами.

Сокрытие финансовой информации биржами.

Подмена специализированных торгов общими аукционами.

Подмена сорта древесины.

10 коррупционных рисков при продаже древесины лесхозами State Watch

Примеры коррупции в лесных хозяйствах, из-за которых были потеряны миллионы:

В Брустурянском лесоохотничьем хозяйстве, на Закарпатье. Оно накопило 6 млн грн задолженности, поскольку отгрузило лесопродукцию 60 заказчикам без предоплаты в размере 100%, как это предусмотрено договором.

В Черниговском лесном хозяйстве аудиторы могли занизить сорт древесины во время ее реализации, с которой в дальнейшем экспортеры изготавливают пиломатериалы высокого качества. Государственный лесхоз мог упустить выгоду на сумму 3,2 млн грн.

В Черновицкой области Изяславское лесное хозяйство продало предпринимателю объем древесины на 82,9% больше, чем предусмотрено условиями договора, заключенного по результатам аукциона.

Отмечается, что Министерство окружающей среды уже подготовило необходимые изменения в постановление Кабмина №1178 о проведении электронных аукционов по продаже необработанной древесины, которые позволят вывести весь рынок на ProZorro.Продажи.

Это экспериментальное постановление, согласно которому 25% древесины должны продаваться через ProZorro.

В Украине активисты и экологи заявляют, что работники гослесничества и "черные лесорубы", прикрываясь документами на вырубку сухостоя, уничтожают здоровые леса Карпат. Это может привести к настоящему экологическому бедствию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине объем незаконной вырубки лесов по итогам прошлого года увеличился в семь раз – до 118 тыс. кубометров. Это нанесло государству 814,2 млн грн убытков.