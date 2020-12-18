В Украине лесхозы из-за коррупции теряют миллионы. ТОП-10 схем

Главными коррупционными рисками при продаже древесины гослесхозами в Украине являются: заниженные цены, неуплата аванса за продукцию, прямые соглашения без конкурсов, реализация материалов сверх объемов, определенных договорами.

Такой вывод сделали аналитики экспертной организации StateWatch на основе отчетов Государственной аудиторской службы и Счетной палаты после проверок лесхозов в течение 2019-20 годов.

Среди других коррупционных рисков выделены следующие:

Отсутствие претензионной работы с должниками.

Разница между ценами на дрова для населения и юридических лиц.

Сокрытие финансовой информации лесхозами.

Сокрытие финансовой информации биржами.

Подмена специализированных торгов общими аукционами.

Подмена сорта древесины.

Примеры коррупции в лесных хозяйствах, из-за которых были потеряны миллионы:

В Брустурянском лесоохотничьем хозяйстве, на Закарпатье. Оно накопило 6 млн грн задолженности, поскольку отгрузило лесопродукцию 60 заказчикам без предоплаты в размере 100%, как это предусмотрено договором.

В Черниговском лесном хозяйстве аудиторы могли занизить сорт древесины во время ее реализации, с которой в дальнейшем экспортеры изготавливают пиломатериалы высокого качества. Государственный лесхоз мог упустить выгоду на сумму 3,2 млн грн.

В Черновицкой области Изяславское лесное хозяйство продало предпринимателю объем древесины на 82,9% больше, чем предусмотрено условиями договора, заключенного по результатам аукциона.

Отмечается, что Министерство окружающей среды уже подготовило необходимые изменения в постановление Кабмина №1178 о проведении электронных аукционов по продаже необработанной древесины, которые позволят вывести весь рынок на ProZorro.Продажи.

Это экспериментальное постановление, согласно которому 25% древесины должны продаваться через ProZorro.

В Украине активисты и экологи заявляют, что работники гослесничества и "черные лесорубы", прикрываясь документами на вырубку сухостоя, уничтожают здоровые леса Карпат. Это может привести к настоящему экологическому бедствию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине объем незаконной вырубки лесов по итогам прошлого года увеличился в семь раз – до 118 тыс. кубометров. Это нанесло государству 814,2 млн грн убытков.