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29 апреля • обновлено в 08:42
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Названы страны, которым помогла пандемия коронавируса

1.7т
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Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея оказались в числе стран, которым пандемия коронавируса принесла укрепление экономики.

Все они быстро справились со вспышкой заболевания. Об этом сообщает со ссылкой на экспертов CNBC.

Специалисты отметили, что пандемия помогла государствам перезапустить экономики и возобновить работу предприятий и заведений. После этого эти страны стали более привлекательными для инвесторов, что отражает укрепление валют этих стран.

Названы страны, которым помогла пандемия коронавируса

Названы страны, которым помогла пандемия коронавируса

Значимую роль сыграло и то, что Китай, который является одним из главных торговых партнеров для всех трех государств, уже постепенно снимает ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее африканская страна Мавритания первой в мире объявила о полной победе над коронавирусом: за несколько дней там не обнаружили ни одного случая заражения или смерти.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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