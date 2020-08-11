Названы самые эффективные нардепы-экономисты в Верховной Раде

Павел Вернивский на своей странице в Facebook назвал депутатов, которые, по его мнению, отметились конструктивными инициативами за год роботы в парламенте.

"Мне абсолютно не нравится, когда всех начинают грести под одну гребенку. Потому, со своей стороны, хотел бы отметить ряд народных избранников", – написал он.

Эксперт назвал Дмитрия Наталуху одним из наиболее идеологически близких для него депутатов и рассказал о главных заслугах парламентария.

"Именно он с коллегами зарегистрировал законопроекты, которые представляют собой пакет инвестиционных, налоговых и таможенных стимулов для компаний-резидентов индустриальных парков (ИП) в Украине", - заметил Вернивский.

В свою очередь, экономист отметил и работу Роксоланы Пидласой.

"Пидласа – инициатор и одна из авторов законопроекта о локализации. Его реализация приведет к росту ВВП на 3,9% в перспективе 3-5 лет, а также создаст 62,5 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, благодаря Роксолане наконец-то завершена реформа сферы интеллектуальной собственности и расширен список объектов, разрешенных к приватизации", – пишет депутат.

Не оставил без внимания эксперт и еще одного представителя комитета Рады по экономическим вопросам – Дмитрия Кисилевского.

"Это человек, который действительно обеспокоен проблемами украинской промышленности. Он инициировал ряд важных проектов законов, ориентированных на развитие украинской промышленности и бизнеса. Также один из авторов законопроекта про локализацию", – пишет он.