Названы самые дорогие города мира

Первое место в рейтинге самых дорогих городов мира заняли сразу три города – Париж, Гонконг и Сингапур.
Это первый подобный случай в 30-летней истории рейтинга, который заключает подразделение экономических исследований журнала The Economist, сообщает "ВВС Украина".
Во время работы над рейтингом его авторы учитывают стоимость базовых товаров и услуг.
В первую десятку рейтинга самых дорогих городов мира вошли:
Сингапур
Париж
Гонконг
Цюрих
Женева
Осака
Сеул
Копенгаген
Нью-Йорк
Тель-Авив
Париж
Инфляция и колебания курса привели к тому, что по сравнению с прошлым рейтингом в этом году произошли серьезные изменения в ряде стран. В частности, Аргентина, Бразилия, Турция и Венесуэла сильно ослабили свои позиции в том, что касается стоимости жизни.
В первую десятку рейтинга самых дешевых городов мира вошли:
Каракас
Дамаск
Ташкент
Алматы
Бангалор
Карачи
Лагос
Буэнос-Айрес
Ченнаи
Нью-Дели
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киев занял шестое место в рейтинге городов Европы с самой дорогой арендной платой за недвижимость. В частности, аренда трехкомнатной квартиры в лучших районах столицы Украины будет стоить более 3,4 тыс. долларов. .
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!