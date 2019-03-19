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Названы самые дорогие города мира

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Первое место в рейтинге самых дорогих городов мира заняли сразу три города – Париж, Гонконг и Сингапур.

Это первый подобный случай в 30-летней истории рейтинга, который заключает подразделение экономических исследований журнала The Economist, сообщает "ВВС Украина".

Во время работы над рейтингом его авторы учитывают стоимость базовых товаров и услуг.

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В первую десятку рейтинга самых дорогих городов мира вошли:

  • Сингапур

  • Париж

  • Гонконг

  • Цюрих

  • Женева

  • Осака

  • Сеул

  • Копенгаген

  • Нью-Йорк

  • Тель-Авив

Париж

Париж

Инфляция и колебания курса привели к тому, что по сравнению с прошлым рейтингом в этом году произошли серьезные изменения в ряде стран. В частности, Аргентина, Бразилия, Турция и Венесуэла сильно ослабили свои позиции в том, что касается стоимости жизни.

В первую десятку рейтинга самых дешевых городов мира вошли:

  • Каракас

  • Дамаск

  • Ташкент

  • Алматы

  • Бангалор

  • Карачи

  • Лагос

  • Буэнос-Айрес

  • Ченнаи

  • Нью-Дели

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киев занял шестое место в рейтинге городов Европы с самой дорогой арендной платой за недвижимость. В частности, аренда трехкомнатной квартиры в лучших районах столицы Украины будет стоить более 3,4 тыс. долларов. .

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