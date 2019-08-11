Названы самые богатые семьи мира: кто на чем заработал состояние

В США составили рейтинг самых богатых династий мира, состояние которые оценивают в сотни миллиардов долларов.

Топ-10 опубликовало на своей сайте агенство Bloomberg.

На первом месте оказалась семья Уолтон из штата Арканзас с капиталом в 190,5 миллиардов долларов. В их холдинг Walton Enterprises входит крупнейший по выручке ретейлер Walmart с оборотом в 514 миллиардов долларов.

Семья Уолтон Bloomberg

Второе место заняла семья Марс, известная благодаря производству шоколадных батончиков Snickers и Milky Way. В 2018 году состояние семьи составило 126,5 миллиардов долларов.

На третьем месте – семья Кох, владельцы Koch Industries (мультинациональная корпорация, в которую входят компании по переработке нефти, химическому производству, торговле и инвестициям). Состояние семьи оценили в 124,5 миллиардов долларов.

Четвертая в рейтинге – аристократическая семья Саудитов. Их чистые активы стоят около 100 миллиардов долларов, а в целом состояние оценивают намного выше. Многие члены королевской семьи зарабатывали деньги, заключая правительственные контракты и сделки с землей, а также основывали предприятия, обслуживающие государственные компании, такие как Saudi Aramco. Наследный принц Мухаммед бен Салман, сын седьмого монарха Саудовской Аравии, короля Салмана, лично контролирует активы на сумму более одного миллиарда долларов.

Мухаммед бен Салман Телеканал 24

Пятое место заняли владельцы модного дома Chanel Аллен и Джерард Вертхаймеры. Их капитал составляет 57,6 миллиардов долларов.

Корреспондент

На шестой позиции семья Эрмес, которая сумела превратить свое дело с мастерской по изготовлению одежды для верховой езды в модный дом Hermes. Общее богатство семьи исчисляется в 53,1 миллиарда долларов.

sodrujjestvo.ru

Седьмое место заняли три бельгийские семьи: Ван Дамм, Де Споолберх, Де Мевиус. Они занимаются общим делом - производят пенные напитки под известными всем брендами Stella Artois, Hoegaarden, Staropramen. Общее богатство составляет 52,9 миллиарда долларов.

На восьмой позиции семья Берингеров – основатели крупной фармацевтической компании. Их состояние оценивают в 51,9 миллиарда долларов.

Девятое место заняла семья Амбани, владеющая крупнейшим индийским холдингом Reliance Industries Limited. Их богатство составляет 50,4 миллиарда долларов.

Замыкают десятку владельцы американской компании Cargill Inс. – семьи Каргилл и Макмиллан. Их общее состояние оценивается в 42,9 миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Forbes подсчитал состояние популярных рэперов и составил рейтинг самых богатых из них.

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