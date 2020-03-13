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14 марта • обновлено в 01:37
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Названы преемники главы НБУ Смолия – СМИ

1.2т
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Глава Национального банка Украины Яков Смолий может уйти в отставку. На его место уже названы четыре предполагаемых кандидата.

Заменить руководителя регулятора могут Владимир Лавренчук, Елена Щербакова, Кирилл Шевченко и Богдан Данилишин. Об этом сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе президента.

Глава НБУ может уйти в отставку: названы возможные преемники

По словам собеседника, если Украина продолжит сотрудничество с МВФ, то наиболее вероятным кандидатом будет Лавренчук. В противном случае Смолия может заменить Щербакова – ее кандидатура якобы смущает Международный валютный фонд, потому что ее связывают с бывшими владельцами "ПриватБанка".

Владимир Лавренчук много лет был главой правления украинского "Райффайзен Банк Аваль"

Елена Щербакова сейчас является членом Совета НБУ, также она работала заместителем главы правления банка "Финансы и кредит".

Кирилл Шевченко сейчас возглавляет правление государственного "Укргазбанка".

Богдан Данилишин является действующим главой Совета НБУ. По данным издания, его кандидатуру продвигают первый помощник главы Офиса президента Сергей Шефир и его первый заместитель Сергей Трофимов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Якова Смолия, который с марта 2018 года возглавляет НБУ, могут отправить в отставку.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Богдан Данилишин Кирилл Шевченко Владимир Лавренчук Яков Смолий
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины Офис президента
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