Названы кандидаты на пост "смотрящего" за игоркой в Украине: в списке экс-регионал

Претендентами на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр стали: зять экс-головы Совета министров АР Крым Василия Джарты, экс-нардеп-регионал Валерий Омельченко и адвокат Александр Хомяк.

Об этом свидетельствуют их декларации на сайте НАПК. Также было подано 29 деклараций от 24 претендентов на должности в территориальные органы комиссии по надзору за игровым бизнесом.

Валерий Омельченко – бывший нардеп от Партии регионов и муж судьи Хозяйственного суда Киева Виктории Джарты – она является дочерью экс-головы Совета министров Крыма Василия Джарты.

Омельченко подал декларацию на должность главы комиссии по регулированию азартных игр Politica

Омельченко, в частности, задекларировал, что является конечным бенефициаром ООО "ХАБ 4.0" и "ХАБ 4.0 Ивент-агентство". Также он указал квартиру за 4,5 млн гривен, земельный участок за 457 тыс. грн, и дом за 2,2 млн грн.

Иван Рудый – член организации "Защитники Украины", участник боевых действий. В июне президент Владимир Зеленский своим указом назначил его секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Иван Рыжий претендует на должность председателя Комиссии по азартным играм АрмияInform

Кроме этого, он подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя начальника патронатной службы министра Министерства по делам ветеранов.

Декларация Ивана Рыжего

Александр Хомяк – украинский дипломат. Он, в частности, задекларировал, что является конечным бенефициаром адвокатского бюро "Хомяк и партнеры".

Декларация Олександра Хомяка

Также декларацию на должность председателя Комиссии подал Борис Баум – советник Офиса президента и один из авторов законопроекта об игровом бизнесе.

Декларация Бориса Баума

Позже он написал в Facebook, что снимает свою кандидатуру с конкурса.

Баум снял свою кандидатуру с конкурса Facebook Бориса Баума

Павел Пономарев в декларации, в частности, указал, что имеет корпоративные права в компании "Адвокатское объединение СКИЛЛ ЭНД КЕЙС" и является конечным бенефициаром ООО ГВП-Химматериалы.

Декларация Пономарева

Также были поданы 24 декларации от претендентов на должности в территориальные органы комиссии по надзору за игровым бизнесом.

Полный список выглядит так:

Татьяна Кириенко Виктория Дегтярева Светлана Матвеева Борис Баум Валерий Коломиец Павел Осадчий Ирина Сергиенко Александр Голоперов Роман Марголич Геннадий Дюба Татьяна Петренко Александр Хомяк Андрей Какуша Андрей Дидык Павел Пономарев Ирина Бойко Александр Хацкевич Родион Раджаб-Оглы Гамзаев Иван Рыжий Роман Марголич Евгений Кугук Игорь Палиенко Артем Кузьменко Валерий Омельченко

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине.

Позже в Верховной Раде зарегистрировали пять законопроектов о налогообложении доходов от работы казино. "Компромиссная" версия предусматривает освобождение "игорки" от налогов на три года, а в будущем предлагается установить ставки еще ниже, чем по нынешним законам.