Названы 5 признаков того, что банк обанкротится и нужно забирать деньги

Признаки банкротства банка можно определить задолго до его ликвидации. Украинцам стоит обращать внимание на пять главных признаков.

Об этом написал специалист по продаже активов неплатежеспособных банков, инвестиционный брокер Денис Дроздов в блоге для НВ.

Покупка другого банка на грани ликвидации

"Представим банк N. Формально у него все хорошо, в новостях не светится. До того момента, пока он не покупает банк, который еще не де-юре, но уже де-факто банкрот. То есть это такой себе мыльный пузырь, только с долгами внутри, иногда на несколько миллиардов гривен. Покупает, как правило, за копейки. Буквально. Например, так в 2012 году Дельта Банк, ликвидацию которого должны завершить как раз в этом октябре, за $1 купил Кредитпромбанк", – пояснил Дроздов.

По его словам, сделка, как правило, осуществляется за копейки. Чаще всего такая покупка – предмет неформальных договоренностей банка с регуляторами. Информация об этом размещается на сайте НБУ.

"В Украине в принципе отсутствует "рынок банков". Если банк стабильный и прибыльный, его не продают. Если у кого-то есть деньги на такое приобретение, он предпочтет открыть банк с нуля и построить там все по-своему. "Вторичка" может быть только в том случае, если банк вот-вот обанкротится", – объяснил эксперт.

Банк начинает скупать кредитные портфели у других банков – действующих или в стадии ликвидации

Кроме того, что это кредиты, у них есть еще одна общая черта – они невозвратные. Невозвратными они могут быть по тысяче причин: заемщик выиграл суд и может не отдавать долг, по ним идут суды без особых перспектив для банка, заемщик признал себя банкротом, пропал или даже умер.

"Главное здесь то, что кредитные портфели покупают только для увеличения, а точнее, раздутия баланса. Например, банк за $1 млн покупает портфель кредитов на $5 млн. В таком случае, по внутренней статистике банков, из этих 5 млн реально вернуть максимум $100 тыс. Но банк все эти 5 млн записывает себе на баланс. Итого по документам у него баланс увеличивается на $5 млн, что позволяет ему выдавать больше кредитов, тоже невозвратных. Как показывает практика, обычно таким образом собственники пытаются вывести побольше денег из банка до ликвидации", – рассказал Дроздов.

Размывание акций

Этот этап опциональный – бывает, если собственники банка не хотят пятнать свою репутацию. Заключается он в том, что крупные акционеры или переводят свои акции на мелких, или добирают новых акционеров. Цель – чтобы у ключевых собственников вместе было меньше 51% акций, и формально они не могли принимать решения без других акционеров.

Рефинансирование

В 90% случаев рефинасирование запрашивают у НБУ, в 10% – у госбанков. По сути, рефинансирование – это когда сам банк берет кредит.

"Сам по себе рефинанс – вполне нормальная практика. Насторожить должна крупная сумма запрошенного займа: не 1-2 млн долларов, а 80−100 млн", – считает Дроздов.

Реструктуризация рефинанса

Банк может "упасть" еще на этапе невозврата рефинанса. Но может и запросить реструктуризацию на какой-то срок, не выполнить ее и объявить себя банкротом. Реструктуризацию запрашивают примерно в 30% случаев. Параллельно, начиная со второго этапа, банк может начать распродавать активы — землю, недвижимость, ценные бумаги.

"Если вы о таком узнаете, это должно стать дополнительным тревожным звоночком. Правда узнать это будет еще сложнее, чем в случае с куплей-продажей кредитных портфелей, поскольку действующие банки не обязаны продавать свои активы на аукционах", – резюмирует эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Нацбанк ликвидировал банк "Аркада", который ранее был признан неплатежеспособным.

Банк "Аркада" за деньги частных инвесторов строил в Киеве три жилых комплекса – ЖК "Эврика" в Голосеевском районе Киева, ЖК "Патриотика" и ЖК "Патриотика на озерах" в Дарницком районе.

За квартиры в них 13 тысяч семей заплатили 100% стоимости. Однако строительство проинвестированных домов постепенно остановилось на протяжении 2018-2019 годов. Все это время инвесторы устраивали митинги, пытаясь привлечь к проблеме внимание КГГА и Нацбанка.

25 августа Нацбанк признал "Аркаду" неплатежеспособным банком, поскольку его капитал упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.