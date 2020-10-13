Путин может отложить строительство "Северного потока-2" на годы, – Bloomberg

Президент России Владимир Путин может не торопиться с завершением строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку в Европе сейчас упал спрос на газ. Таким образом проект могут отложить на годы.

Как сообщает агентство Bloomberg, Германия не нуждается в дополнительных потоках газа в этом сезоне. Агентство предполагает, что у Германии и России может не быть необходимости решать вопрос с "Северным потоком-2" в ближайшие месяцы или годы.

Еще до пандемии коронавируса спрос на газ снижался из-за рекордно теплой зимы, а карантин еще больше снизил потребление, что вынуждает "Газпром" и поставщиков СПГ по всему миру сократить поставки.

"У Германии и России сейчас нет причин спешить с завершением "Северного потока-2". Этим объясняется то, что Берлин никак не отреагировал на решение польского антимонопольного регулятора о штрафе для "Газпрома" в размере $7,6 млрд", – сказано в статье.

Председатель Глобального энергетического центра Atlantic Council Ричард Морнингстар считает, что сейчас нет острой необходимости в российском газопроводе. По его мнению, существующие трубопроводы и СПГ должны обеспечить достаточно газа на ближайшие месяцы.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп часто критикует "Северный поток-2", но этот вопрос исчез из повестки.

"В течение следующих нескольких недель никого в Вашингтоне не волнует ничего, кроме внутренней политики", – сказал старший научный сотрудник вашингтонского Американского совета по внешней политике Уэйн Мерри.

Из-за прошлогодних санкций швейцарская компания Allseas была вынуждена увести свои трубоукладочные суда с проекта и строительство газопровода было приостановлено. Строительство до сих пор не восстановлено, хотя для этих целей может быть привлечен трубоукладчик "Академик Черский", единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября в Польше антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на $7,6 млрд из-за трубопровода "Северный поток-2".

Власти Германии не исключили изменение отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что Вашингтон любой ценой остановит "Северный поток-2".