Названа причина, почему идея Зеленского о Донбассе не сработает

Свободная экономическая зона на Донбассе не сработает так, как нужно, из-за плохого инвестиционного климата в Украине.

Как заявил заместитель директора Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта в эфире "24 канала", эта зона не только не улучшит ситуацию, а наоборот сделает ее еще более плачевной.

По его словам, в Украине был уже опыт свободных экономических зон – в начале 2000-х.

"Тогда была безумная проблема. Государство было слабым и коррумпированным. Сейчас – еще слабее. Было безумное уклонение от налогов. Особенно на Донбассе был оффшор – натуральный, криминальный оффшор", – заметил Кухта.

Он подчеркнул, что вреда от зон было больше, чем пользы. Кухта добавил, что на Донбассе была черная дыра, ведь именно олигархические компании должны были платить большие налоги, однако те уклонялись.

Кухта пояснил, что такую методику можно использовать для восстановления депрессивных регионов, разрушенных войной. Однако эффективность этих зон зависит от общего состояния инвестиционного климата в Украине.

"Мы должны понимать, что Украина с уровнем экономической свободы – не является свободной страной. По индексу – это 134 место в мире, где-то рядом с африканскими странами", – отметил эксперт.

Кухта добавил, что на Донбассе нет товаров, которые могут интересовать весь мир. "Донбасс будет иметь отношения с Харьковской областью и Днепропетровской. Какой-то малый бизнес будет возить свой товар туда на рынок. О большом проекте национального развития речи не идет, это проект регионального развития", – пояснил эксперт.

По его мнению, чтобы действительно восстановить Донбасс – нужно давать туда деньги из бюджета и таким образом развивать инфраструктуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторым вопросом для общего опроса в день выборов 25 октября будет: поддерживаете ли Вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

В пресс-службе Офиса президента объяснили, что создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. При условии поддержки этого украинцами.

Впоследствии руководитель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, в чем суть вопроса Зеленского.