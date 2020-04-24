Названа настоящая причина обвала цен на нефтяных рынках
Цены на нефть обвалились до рекордных в истории отметок с отрицательным значением из-за финансовых спекуляций. Причиной стал не дефицит мест для хранения топлива.
Такое мнение высказал директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. На своей странице в Facebook он пояснил, почему произошел обвал.
"Здесь некоторые пишут о "забитых под завязку" хранилищах в Кушинге (штат Оклахома). И что именно это, а не финансовые спекуляции с майским фьючерсом WTI в последние часы экспирации (обращения), привели к его выходу в отрицательную зону и достижения минус $37,63/барр. Но что я вижу? Сейчас в хранилищах Кушинге, объем которых составляет около 91 млн барр., находится 57,1 млн барр. нефти. Это на 17% меньше, чем, например, 31 марта 2017 года, когда котировки WTI были равны $50,6/барр. и росли после этого еще в течение двух недель", – пояснил он.
Рябцев также указал на тот факт, что в период с апреля 2015 года по декабрь 2017 года в хранилищах Кушинге почти постоянно находилось более 60 млн барр. нефти, тогда как котировки WTI колебались в пределах $29,69-58,36/барр.
"Но кого это интересует? Значительно легче писать об "до отказа переполненных" хранилищах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в марте страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче. В итоге цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.
Страны ОПЕК+ в результате договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.
20 апреля в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.
24 апреля компании, занимающиеся морским бурением, начали закрывать скважины в американской части Мексиканского залива вслед за обвалом цен на нефть.