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24 апреля • обновлено в 14:37
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Названа настоящая причина обвала цен на нефтяных рынках

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Цены на нефть обвалились до рекордных в истории отметок с отрицательным значением из-за финансовых спекуляций. Причиной стал не дефицит мест для хранения топлива.

Такое мнение высказал директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. На своей странице в Facebook он пояснил, почему произошел обвал.

"Здесь некоторые пишут о "забитых под завязку" хранилищах в Кушинге (штат Оклахома). И что именно это, а не финансовые спекуляции с майским фьючерсом WTI в последние часы экспирации (обращения), привели к его выходу в отрицательную зону и достижения минус $37,63/барр. Но что я вижу? Сейчас в хранилищах Кушинге, объем которых составляет около 91 млн барр., находится 57,1 млн барр. нефти. Это на 17% меньше, чем, например 31 марта 2017, когда котировки WTI были равны $50,6/барр. и росли после этого еще в течение двух недель", – пояснил он.

Падение цен на нефть

Падение цен на нефть

Рябцев также указал на тот факт, что в период с апреля 2015 года по декабрь 2017 года в хранилищах Кушинге почти постоянно находилось более 60 млн барр. нефти, тогда как котировки WTI колебались в пределах $29,69-58,36/барр.

"Но кого это интересует? Значительно легче писать об "до отказа переполненных" хранилищах.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Геннадий Рябцев
Теги
нефть Brent WTI
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Комментарии на сайте не модерированы
Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Чьих финансовых спекуляций ? Ведь это коренной вопрос.
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Экономика

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