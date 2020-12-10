Названа крайняя дата завершения "Северного потока-2"

Российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" вынуждены закончить до конца декабря 2020 года. Если строительство затянется до января, то его не получится продолжать из-за неподходящих погодных условий.

Такое заявление сделал глава австрийской компании OMV Райнер Зеле в ходе пресс-конференции. Его слова передает российский пропагандистский ресурс "РИА Новости". На данном этапе незавершенным остался участок длинной в 2,6 километра.

Он пояснил, что существует важный нюанс – если работы не завершить в декабре, то в январе это сделать будет физически невозможно из-за неблагоприятного сезона.

"В декабре 2020 года работы в немецких водах должны быть завершены. В январе, соответственно, начинается другой сезон, который неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод", — объяснил Зеле. Он отметил, что в немецких портах Зассниц и Мукран идет погрузка труб и подготовка к продолжению работ.

"Как это будет происходить и какая будет скорость, я пока еще сказать не могу", — добавил Зеле.

Напомним, 9 декабря 2020 года Конгресса США одобрил новые санкции против "Северного потока-2".

Речь идет о таких ограничениях:

ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода;

ограничения против компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или устанавливают сварочное оборудование на судах, принимающих участие в строительстве.

за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для завершения проекта.

Следующим шагом законопроект будет направлен в Сенат, где, как ожидается, также будет принят при поддержке двух партий.

В Украине назвали этот шаг "бомбой", которая может подорвать планы "Газпрома".

"Гуд ньюс!!! Это не просто хорошая новость, это" бомба ", которая должна окончательно подорвать планы "Газпрома" по достройке "Северного потока-2", – отреагировала советница главы "Нафтогаза" Елена Зеркаль.

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