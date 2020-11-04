Названа худшая валюта в мире

Турецкая лира признана худшей валютой октября из-за сильнейшей инфляции в стране.

Как сообщает Bloomberg, курс турецкой валюты обновил рекордный минимум – 8,49 лиры за доллар.

Потребительские цены в прошлом месяце выросли в стране на 11,9% по сравнению с 2019 годом. Стоимость продуктов подскочила на 16,5%. Центральный банк Турции в конце октября повысил свой прогноз инфляции на конец этого года более чем на три процентных пункта (до 12,1%).

"Центробанк страны ежедневно тратит по несколько миллионов долларов из золотовалютных резервов для поддержания курса лиры, но пока такие меры не дали эффекта", – отмечает агентство.

Прошлый антирекорд был зафиксирован 30 октября. Землетрясение в Эгейском море возле Измира привело к обрушению курса турецкой валюты, доллар доходил до 8,34 лиры. Нынешнее падение вызвано экономическим кризисом, спровоцированным коронавирусом, растущей безработицей, а также политическим конфликтом Турции и США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября курс доллара в Украине вырос сразу на 13 коп. до 28,58 грн, а евро подорожал на 5 коп. за сутки – до 33,29 грн. Таких показателей курса доллара не было с начала 2018 года.