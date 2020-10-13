Названа дата следующего транша МВФ для Украины

Валентина Гембарская Экономика 15:15, 13.10.2020 Обновлено: 15:50, 13.10.2020

Следующий транш Международного валютного фонда для Украины поступит в конце 2020 – начале 2021 года.

Такой прогноз опубликовали аналитики BofA Securities, передает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что украинская власть и в дальнейшем подтверждает свою приверженность программе сотрудничества с МВФ. Эксперты убеждены, что Украина, возможно, подходит к началу постепенного решения проблем.

"Это может помочь начать восстанавливать доверие на рынке после получения поддержки МВФ в конце 2020 или в начале 2021", – говорится в обзоре.

Аналитики назвали причины отсрочки очередного транша:

  • уровень дефицита госбюджета на 2021 год (6%), который превышает ожидания МВФ.

  • давление на заместителей председателя НБУ Екатерину Рожкову и Дмитрия Сологуба, которые являются единственными заместителями главы центробанка, кандидатуры которых не вносил новоизбранный Кирилл Шевченко.

  • опасения МВФ относительно необходимой законодательной базы НАБУ.

"Все это сделало задержку текущей программы МВФ достаточно очевидной и известной рынку", – утверждают в BofA Securities.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина может рассчитывать на первый транш макрофинансовой помощи МВФ в октябре. Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко назвал условия получения Украиной транша.

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