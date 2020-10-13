Названа дата следующего транша МВФ для Украины

Следующий транш Международного валютного фонда для Украины поступит в конце 2020 – начале 2021 года.

Такой прогноз опубликовали аналитики BofA Securities, передает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что украинская власть и в дальнейшем подтверждает свою приверженность программе сотрудничества с МВФ. Эксперты убеждены, что Украина, возможно, подходит к началу постепенного решения проблем.

"Это может помочь начать восстанавливать доверие на рынке после получения поддержки МВФ в конце 2020 или в начале 2021", – говорится в обзоре.

Аналитики назвали причины отсрочки очередного транша:

уровень дефицита госбюджета на 2021 год (6%), который превышает ожидания МВФ.

давление на заместителей председателя НБУ Екатерину Рожкову и Дмитрия Сологуба, которые являются единственными заместителями главы центробанка, кандидатуры которых не вносил новоизбранный Кирилл Шевченко.

опасения МВФ относительно необходимой законодательной базы НАБУ.

"Все это сделало задержку текущей программы МВФ достаточно очевидной и известной рынку", – утверждают в BofA Securities.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина может рассчитывать на первый транш макрофинансовой помощи МВФ в октябре. Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко назвал условия получения Украиной транша.

Решение о выдаче очередного кредита Украине в размере $5 млрд было принято МВФ 9 июня. Средства пойдут на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и пособий социально незащищенным слоям населения.