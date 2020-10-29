Железняк назвал дату голосования за бюджет-2021 в Раде и заявил о нехватке голосов

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о государственном бюджете 2021 в первом чтении в четверг, 5 ноября.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он заявил, что голоса за бюджет находятся "на грани фола". По его информации, заседание бюджетного комитета будет назначено на понедельник, 2 ноября.

"Пока все эти дни премьер лично проводит консультации с депутатами большинства относительно их поправок в бюджет. Голосовать сам Бюджет-2021 в первом чтении будут в пленарный четверг (5 ноября). Единственная интрига – наличие голосов. Там все, как было. На грани фола", – сказано в сообщении.

По словам Железняка, рассмотрение налоговой части (№4101-д) под бюджет-2021 внесли в повестку заседания финансового комитета на 30 октября.

Рада проголосует за бюджет в первом чтении 5 ноября Telegram Железняка

Впоследствии, председатель комитета Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев опубликовал повестку дня заседания комитета, подтверждающую слова Железняка. В документе указана дата заседания – 30 октября.

Заседание комитета по рассмотрению налоговой части Telegram Гетманцева

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021, который ему направило Министерство финансов.

Документ предусматривает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.

Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.

19 октября стало известно, что "слуги народа" провалили рассмотрение бюджета в сроки, которые предусмотрены законом.

"В законе действительно до 20 октября мы должны рассмотреть и нам очень хотелось те сроки, которые предусмотрены Бюджетным кодексом, соблюдать так же, как мы это сделали в прошлом году, но в законе есть несколько терминов – предельный срок для принятия бюджета – это 1 декабря" – прокомментировал ситуацию Гетманцев.

Впоследствии спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада рассмотрит проект закона о госбюджете-2021 на ближайшей пленарной неделе, начало которой запланировано на первые числа ноября.