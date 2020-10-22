Назван нардеп-рекордсмен по зарплате в сентябре

В сентябре 2020 года больше всех народных депутатов заработал первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") – 59 823 грн.

Об этом сообщает УП со ссылкой на ответ аппарата Верховной Рады. Отмечается, что 13 нардепов получили за сентябрь более 50 тыс. гривен зарплаты.

59 823 гривны – Руслан Стефанчук ("Слуга народа")

56 833 гривны – Александр Качный ("ОПЗЖ")

56 752 гривен – Даниил Гетманцев ("Слуга народа")

53 335 гривен – Григорий Мамка ("ОПЗЖ")

53 044 гривны – Иван Калаур ( "Слуга народа"), Михаил Макаренко (ОПЗЖ), Михаил Цимбалюк ("Батьківщина")

52 553 гривны – Валерий Лунченко ("Довіра")

51 925 гривен – Владимир Арешенков ("Довіра")

51 667 гривен – Николай Стефанчук ("Слуга народа")

51 499 гривен – Иван Кириленко ( "Батьківщина"), Александр Копыленко ("Слуга народа")

50 893 гривны – Андрей Одарченко ("Слуга народа")

Среди лидеров фракций в сентябре наибольшую зарплату получили главы "Слуги народа" Давид Арахамия, "Голоса" Сергей Рахманин и сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко – по 44 142 гривен. Меньше получила руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 8 627 гривен.

Справка: должностные оклады нардепов привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленных на 1 января. Так, например, председатель парламента получает 25 224 гривен (12 минимумов), председатель комитета – 22 071 гривну (10,5 минимумов), а депутат-член комитета – 21 020 гривен (10 минимумов).

В частности, в эту сумму могут добавлять надбавки – за интенсивность труда, ученую степень или почетные звания. Надбавка за интенсивность труда равна полному размеру оклада нардепа.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заработал в сентябре 55 809,99 грн (получил 44 927,04 грн). Его оклад – 45 024,55 грн, зарплата за время командировок – 10 005,44 грн, перерасчет зарплаты за август – 780 грн.