Назван эпицентр нового глобального финансового кризиса

Очагом нового финансового кризиса, в случае распространения эпидемии коронавируса, станет банковский сектор Италии.

Тревогу вызывает прекращение коммерческой деятельности в стране, из-за чего будущее экономики будет зависеть от выносливости банковской системы, одной из самых слабых в Европе. Об этом сообщил экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.

По его словам, бизнес и частные лица без денег могут перестать обслуживать собственные кредиты.

Второй проблемой аналитик называет дорогостоящие антикризисные меры Рима, а также возможность того, что государственные облигации Италии могут обесцениться.

В свою очередь это может привести к снижению банковских резервов и ограничению кредитования финансовых организаций, что еще больше замедлит экономику.

Очагом нового финансового кризиса, в случае распространения эпидемии коронавируса, станет банковский сектор Италии

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МВФ Кристалина Георгиева считает, что эпидемия коронавируса из региональной уже превратилась в глобальную проблему, так как охватила треть всех стран.

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