Наводнения в Украине: Зеленский потребовал найти решение, чтобы не тратить сотни миллионов ежегодно
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства найти системное решение проблемы с ежегодными наводнениями в западных областях страны.
Об этом он заявил 24 июня на совещании о последствиях непогоды, на которой премьер-министр Денис Шмыгаль докладывал о ситуации в Ивано-Франковской области, сообщается на сайте главы государства. Зеленский напомнил, что ежегодно на ликвидацию последствий уходит от 500 до 800 миллионов гривен.
"Мы ежегодно от 500 до 800 миллионов тратим на ликвидацию последствий. А в этом году, наверное, будет более миллиарда гривен. Нужно найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда",–- сказал президент.
Зеленский добавил, что необходимо разработать большую программу с привлечением иностранного опыта, а не терять ежегодно людей и деньги.
Как сообщал OBOZREVATEL, Ивано-Франковской области выделят первую финансовую помощь для ликвидации последствий наводнения в размере 500 миллионов гривен.
Напомним, что из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье.