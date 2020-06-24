Наводнения в Украине: Зеленский потребовал найти решение, чтобы не тратить сотни миллионов ежегодно

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства найти системное решение проблемы с ежегодными наводнениями в западных областях страны.

Об этом он заявил 24 июня на совещании о последствиях непогоды, на которой премьер-министр Денис Шмыгаль докладывал о ситуации в Ивано-Франковской области, сообщается на сайте главы государства. Зеленский напомнил, что ежегодно на ликвидацию последствий уходит от 500 до 800 миллионов гривен.

Зеленский потребовал найти системное решение проблемы с наводнениями Офис президента Украины

"Мы ежегодно от 500 до 800 миллионов тратим на ликвидацию последствий. А в этом году, наверное, будет более миллиарда гривен. Нужно найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда",–- сказал президент.

Зеленский добавил, что необходимо разработать большую программу с привлечением иностранного опыта, а не терять ежегодно людей и деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ивано-Франковской области выделят первую финансовую помощь для ликвидации последствий наводнения в размере 500 миллионов гривен.

Напомним, что из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье.