''Навести порядок'': в Украине объявили войну нелегальным перевозчикам

Министерство инфраструктуры одобрило план мероприятий по борьбе с нелегальными пассажирскими автомобильными перевозками в Украине.

По итогам межведомственного совещания были согласованы действия для предотвращения функционирования на рынке перевозчиков, действующих вне правового поля, говорится на сайте ведомства.

"Не может быть такого, что результатами проверок перевозчиков является рост взяточничества среди чиновников различных ведомств. Я располагаю информацией не только из официальных отчетов, но и непосредственно от людей. Так вот: с усилением контроля за рынком перевозок будет усилена и ответственность чиновников", – заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, в течение 2019 года правительство должно навести порядок на рынке пассажирских автобусных перевозок. Согласно утвержденному плану, до февраля должны быть образованы территориальные рабочие группы по вопросам функционирования рынка.

Соответствующие группы должны быть созданы под председательством профильных заместителей облгосадминистраций с обязательным включением в их состав представителей территориальных управлений "Укртрансбезпеки", Государственной фискальной службы, Антимонопольного комитета, Национальной полиции, а также членов ОО "Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков" и ГС "Всеукраинская ассоциация автостанций".

Министерство инфраструктуры

Министерство инфраструктуры

Министерство инфраструктуры

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля в Украине в течение дня произошли четыре крупные смертельных аварии на дорогах, жертвами которых стал 21 человек. В результате министр инфраструктуры пообещал запретить маршрутные автобусы, которые были переделаны из грузовых транспортных средств.