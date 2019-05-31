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"Наведу порядок и вернусь": Зеленский решил уйти в бизнес после президентства

1.8тЧитать материал на украинском

Совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир заявил, что президент Украины Владимир Зеленский через пять лет намерен вернуться в шоу-бизнес.

"Наш президент – необычный президент. Он не собирается зарабатывать на этой должности и не собирается там долго оставаться", – сообщил он в интервью "Детектор Медиа".

Шефир отметил, что Зеленский сказал: "Я пойду наведу там порядок и вернусь в свой бизнес".

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"Я остался здесь и постараюсь этот бизнес не упустить, чтобы Владимир через пять лет вернулся и сказал: "Отлично, продолжаем". Если он не выйдет на сцену в образе комика, то будет продюсировать фильмы, сниматься в них", – добавил совладелец студии "Квартал 95".

Шефир также заявил о намерении вернуть Зеленскому долю в бизнесе. По его словам, это не оформлено юридически, однако мысли о будущих договоренностях есть в планах.

Владимир Зеленский через пять лет намерен вернуться в шоу-бизнес

Владимир Зеленский через пять лет намерен вернуться в шоу-бизнес

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во вторник, 21 мая, назначил своим первым помощником Сергея Шефира. Отметим, Шефир является другом и бизнес-партнером Зеленского. Он – продюсер и сценарист. Является одним из художественных руководителей и авторов "Студии Квартал-95".

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийБорис Шефир
Место
Украина
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