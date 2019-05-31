"Наведу порядок и вернусь": Зеленский решил уйти в бизнес после президентства

Совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир заявил, что президент Украины Владимир Зеленский через пять лет намерен вернуться в шоу-бизнес.

"Наш президент – необычный президент. Он не собирается зарабатывать на этой должности и не собирается там долго оставаться", – сообщил он в интервью "Детектор Медиа".

Шефир отметил, что Зеленский сказал: "Я пойду наведу там порядок и вернусь в свой бизнес".

"Я остался здесь и постараюсь этот бизнес не упустить, чтобы Владимир через пять лет вернулся и сказал: "Отлично, продолжаем". Если он не выйдет на сцену в образе комика, то будет продюсировать фильмы, сниматься в них", – добавил совладелец студии "Квартал 95".

Шефир также заявил о намерении вернуть Зеленскому долю в бизнесе. По его словам, это не оформлено юридически, однако мысли о будущих договоренностях есть в планах.

Владимир Зеленский через пять лет намерен вернуться в шоу-бизнес

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во вторник, 21 мая, назначил своим первым помощником Сергея Шефира. Отметим, Шефир является другом и бизнес-партнером Зеленского. Он – продюсер и сценарист. Является одним из художественных руководителей и авторов "Студии Квартал-95".

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее журналисты программы "Схемы" в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора.

Сам Зеленский в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его компаний в России – это неправда. "Я с ними не работаю. Успехов вам", – сказал он.

Позже выяснилось, что Зеленский получает средства из России только в виде роялти (лицензионного вознаграждения за использование авторских прав).

24 января Зеленский заявил, что выходит из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, которая владеет компанией "Грин Филмс", снимающей фильмы на территории России.

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