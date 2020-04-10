Простота хуже воровства: найден человек, который лишил страну средств защиты, а бюджет – миллионов

Простота бывшего премьер-министра Алексея Гончарука оказалось хуже воровства. Конкретная история – если бы не бездействие Гончарука и экс-министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, Украина бы не оказалась в разгар пандемии с дефицитом масок. Когда все страны мира закрывали границы для экспорта товаров индивидуальной защиты, украинские деловары активно вывозили их.

Только за два месяца и только легально из страны вывезли 38 млн масок. Зная о прорехах на украинской таможне, вполне можно предположить, что "контрабасом" в страны ЕС вывезено в разы больше. Сейчас аналогичные маски страна вынуждена импортировать, переплачивая сотни миллионов гривен. Ранее эти средства индивидуальной защиты можно было закупать по 1 грн за штуку, а сейчас – минимум по 12 грн. Разница только на этих, официально экспортированных за два месяца, – 418 млн грн (!).

О том, кто и куда вывез маски в Украине и почему так произошло – читайте в материале OBOZREVATEL.

Из страны вывезли только за два месяца более 38 млн масок

за январь-февраль из Украины вывезли масок на 8 млн долларов;

каждую маску продавали в среднем более чем в 10 раз дороже себестоимости;

украинцы переплачивали за маски в десятки раз. При себестоимости 50-80 коп. маски продают за 15-25 грн (закупочная оптовая цена 11-12 грн);

в то время как другие страны запрещали экспорт масок, украинский Кабмин якобы ждал, пока коронавирус настигнет Украину;

из-за отсутствия масок и других средств защиты украинцы оказались перед огромнейшей угрозой заражения.

Только за январь и февраль 2020-го, когда в мире бушевал коронавирус, а Китай был готов покупать средства защиты по любой цене, украинские предприниматели начали массово вывозить медицинские маски за рубеж. За два месяца только официально продали таковых около 38,2 млн, рассказал OBOZREVATEL бывший высокопоставленный сотрудник таможни. Из-за некомпетентности правительства, эти действия были законными вплоть до середины марта, чем и воспользовался бизнес, а также предприимчивые дельцы.

Этих масок хватило бы, чтобы полностью обеспечить на несколько месяцев потребности всего медицинского персонала страны, сотрудников стратегически важных предприятий, а также социально незащищенные слои населения. Именно из-за бездействия правительства Гончарука сейчас, когда коронавирус уже добрался до Украины, аналогичные маски приходится покупать по цене в 12 раз выше.

Ныне выгода от изготовления масок соизмерима печатанию денег, Китай только за месяц наварил на продаже средств защиты $1,4 млрд. Импортировать по заоблачным ценам приходится и Украине.

"Мы ожидаем прибытия в Украину из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки, 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции, 400 тыс. экспресс-тестов и 10 тыс. литров дезинфицирующей жидкости", - сказал президент Владимир Зеленский.

Давайте посчитаем: 1 000 000 грн умножаем на 11 грн (разница между себестоимостью и минимальной ценой) и получаем 11 млн грн. На эти деньги умное и, главное, прозорливое правительство могло бы увеличить национальные мощности по пошиву масок. В итоге, эти инвестиции окупились бы уже в первый месяц.

В сумме государство переплатит десятки миллионов долларов, а то и сотни из-за того, что вовремя не остановило собственный экспорт, не переориентировало национальное производство и не сделало собственный запас масок и других средств защиты.

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Главный вопрос к бывшему правительству – экс-премьеру Алексею Гончаруку и бывшему министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. Секретарь СНБО Алексей Данилов еще в январе просил их прекратить экспорт, но они проигнорировали. Позже Милованов пояснил: ждали первого подтвержденного случая коронавируса. Эти ожидания обошлись Украине в сотни миллионов гривен.

В результате из Украины всего за два месяца в разгар коронавируса и до запрета вывезли 152 тонны 861 килограмм медицинских масок.

Кто вывез больше всех

Одни из крупнейших экспортеров масок из Украины: ООО "Мамона Трейд" (основной вид деятельности оптовая торговля фруктами и овощами), ООО НПП "Стандарт" (производство текстиля) и ООО "ВВа-Трейд" (неспециализированная оптовая торговля). OBOZREVATEL изучил каждого из них, однако ни явных политических связей, ни громких скандалов за ними нет. Бизнес просто решил воспользоваться ситуацией и заработать на общей беде.

Что удивительно, среди десятков ОООшек оказались и физлица-предприниматели. Например, Абрамов Ростислав Владимирович, Густи Валентина Александровна, Стамов Денис Иванович и другие. Они зарегистрированы в разных городах: Киеве, Одессе и других. В условиях пандемии и они "решили" заняться внешнеэкономической деятельностью. Как стало известно OBOZREVATEL, за частью "ФОПов" стоят достаточно крупные игроки рынка. Среди них есть также известные нардепы "от медицины". Хотя документально проследить такую связь практически невозможно. Этот схематоз в будущем предстоит изучать Службе безопасности Украины. Есть о чем подумать и законодателям: ведь когда речь заходит о деятельности ФОПов, многие политики говорят о самозанятых людях, еле сводящих концы с концами, но почему-то в упор не видят схематозников, "подставляющих плечи" дельцам, желающим наварить большие деньги.

Что интересно, если бы предприниматели не кинулись продавать все за границу, могли бы больше заработать и на внутреннем рынке. Сейчас в среднем маски в Украине продают по 18 грн, при себестоимости меньше гривни.

Получить комментарий кого-либо из экспортеров так и не удалось. Каждый раз журналиста перенаправляли в отдел продаж, там предлагали сделать заказ на сайте и подождать своей очереди. Мол, с вами свяжутся.

Тем временем САП уже начал расследование действий Алексея Гончарука. Правоохранителям предстоит выяснить, не было ли его финансовой заинтересованности не выполнять рекомендации СНБО. По какой причине он халатно отнесся к выполнению своей работы. Есть основания предполагать, что упомянутые господа выйдут сухими из воды. Потому что можно привлечь к ответственности за служебную халатность пилота самолета, врача или собственника ресторана. Но премьер-министра... Ответственность, как политическая, так и уголовная - неведомое пока понятие для высших должностных лиц (преследование по политическим мотивам - не в счет).

Но справедливость все-таки должна восторжествовать. Милованов и Гончарук должны понести не только политическую, но и уголовную ответственность. Своей "простотой", которая оказалась хуже воровства, они в разгар пандемии не только лишили бюджет сотен миллионов гривен из-за необходимости покупать средства защиты втридорога, но и поставили всех украинцев перед угрозой заражения. Мы пока не вели речь о ситуации с респираторами, ИВЛ и т.д. Поэтому в данном случае просто вынуждены написать:

"Продолжение следует".