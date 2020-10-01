Навальный впервые после отравления высказался о санкциях для "Северного потока-2"

Российский оппозиционер Алексей Навальный в своем первом интервью после отравления заявил, что Германия должна сама решать, вводить ли санкции против газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Der Spiegel. На вопрос, считает ли он, что Германия должна остановить завершение строительства российского газопровода, Навальный не захотел отвечать.

"Это дело Германии. Решайте сами! Любая стратегия в отношении России должна учитывать уровень безумия, которого достиг Путин", – сказал политик.

Также он считает, что политика ограничений против России бесполезна. Он призвал наказывать конкретных преступников и "бенефициаров коррумпированной системы".

Навальный также отметил, что долгие годы между Москвой и Берлином существовали особые отношения. Было тяжело представить, что российский президент Владимир Путин пойдет на конфликт с германскими коллегами, однако это время "осталось в прошлом".

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Германии не исключили изменение отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что США любой ценой остановят "Северный поток-2".