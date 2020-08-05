Нацкомиссия по транспорту сделает тарифы адекватными

Создание Национальной комиссии по транспорту позволит остановить тарифную вакханалию в отрасли. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Издание сообщает, что в настоящее время в парламенте зарегистрирован депутатский законопроект №3927 о создании Национальной комиссии в сфере транспорта, работа которой обеспечит прозрачное формирование тарифов в отрасли. В частности, новый орган сможет влиять на стоимость пассажирских и грузовых перевозок "Укрзалізницею", уровень портовых и аэропортовых сборов.

OBOZREVATEL напомнил, что "Укрзалізниця" с 2016 года подняла тарифы на грузоперевозки на 63%, причем обоснованность такого повышения вызывает вопросы.

"Секрет тарифной вакханалии кроется в попытке руководства "Укрзалізниці" исправить дисбаланс между убыточными пассажирскими перевозками и рентабельными грузовыми. Это и приводит к перманентному необоснованному поднятию цен на грузовые перевозки по железной дороге и создает серьезные проблемы для экономики", – отмечается в материале.

При этом полученные от повышения тарифов средства не инвестируются в развитие "Укрзалізниці", сервис для потребителей ее услуг не повышается, но тарифы продолжают расти.

"Нечто подобное происходит и в портовом хозяйстве. Общий уровень портовых сборов (корабельного, канального, якорного, санитарного, административного и причального) чрезмерно высокий – почти вдвое выше, чем в других зарубежных портах. Но высокие доходы Администрации морских портов Украины (АМКУ) не используются на развитие и модернизацию портовой инфраструктуры. В 2014-2018 гг. только 23% собранных портовых сборов были потрачены на инвестиции", – сообщает "Обозреватель".

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук высказал мнение, что создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ), решит проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли.