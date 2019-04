Национализацию ПриватБанка могут признать незаконной - СМИ

18 апреля в Окружном админсуде Киева под председательством его главы, судьи Павла Вовка, вероятно, будет оглашено решение, согласно которому национализация "Приватбанка" будет признана незаконной.

Об этом сказано в материале издания "Левый берег". Отметим, что дело рассматривается с июня 2017 года в закрытом режиме.

Издание подчеркивает, что объявление данного вердикта могут перенести на 22-е апреля - на следующий день после выборов, но ситуация от этого не изменится.

"К сожалению для нас, решение будет абсолютно правовое. Вряд ли вы найдете хоть одного квалифицированного юриста, который скажет, что оно сфабриковано, "притянуто за уши", - заявил один из членов команды действующего президента.

Он утверждает, что на этапе национализации Нацбанк часто действовал "на грани полномочий".

"Хороший пример – операции по списанию счетов "связанных лиц". Конкретно – $250 млн братьев Суркисов в кипрском филиале ПриватБанка. Нацбанк посчитал их "связанными", поскольку братья Суркисы – и это не секрет – являются бенефициарами в ряде проектов (экс-владельца банка Игоря. - Ред.) Коломойского. Однако, у европейского правосудия на сей счет свое мнение: были бы они (в тех же проектах, допустим) мажоритарными акционерами, влияли бы на принятие стратегических решений – тогда да, а так – прямая дорога к Фемиде. Со ссылкой на украинскую Конституцию, прямо запрещающую изъятие собственности без решения суда", - сказано в материале.

Издание подчеркивает, что Окружной админсуд – лишь первая инстанция. Далее – вторая, апелляция и Верховный суд. По времени это может занять минимум шесть-семь месяцев, но скорее всего - даже больше года.

При этом собеседники издания считают, что даже после решения Окружного админсуда по ПриватБанку шансы, что финучреждение будет возвращено его бывшим владельцам, крайне низкие.

"Все наши собеседники оценивают эту вероятность как крайне низкую. Государство уже полноценно вступило в права владения банком и процесс практически необратим. Иное дело – мировое соглашение. Со стороны государства его субъектом должен выступить НБУ, дальше – постановление Кабмина, предусматривающее возмещение убытка за счет бюджета", - отмечается в статье.

По мнению автором материала последующее решение суда может негативно повлиять на ситуацию с выплатой кредитов Украины.

"2019 год – пиковый по выплатам внешнего долга: Украина должна вернуть кредиторам аж $14,2 млрд. Без помощи МВФ сделать этого мы не сможем. А состояние одного из системных государственных банков и перспектива возможной выплаты $2 млрд компенсации Коломойскому лишь усугубит ситуацию. Вплоть до проблем с получением Украиной плановых кредитов в мае и ноябре сего года. Что, логично, вполне может сказаться на курсе доллара и экономической ситуации в Украине", - заключается в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский рассчитывает получить моральную и материальную компенсации за национализацию ПриватБанка. При этом он опровергает информацию о выводе из финучреждения $5,5 млрд.

Ранее международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона на Коломойского, Боголюбова, а также компании Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал