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/Новости экономики

Национализацию ПриватБанка признали незаконной: в США встали на сторону НБУ

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Посольство США официально отреагировало на решение суда признать национализацию ПриватБанка незаконной, приняв сторону Национального банка Украины.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба дипмиссии. Подчеркивается, что Вашингтон продолжит следить за спорной ситуацией.

"В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины (НБУ) национализировать ПриватБанк по требованию бывших владельцев в качестве единственного эффективного метода защиты вкладчиков банка украинского народа и бизнеса и стабильности финансовой системы", – напомнили американские дипломаты.

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Национализацию ПриватБанка признали незаконной: в США встали на сторону НБУ

Отмечается, что несмотря на то, что Украине пришлось вложить в этот процесс около 160 млрд грн украинских налогоплательщиков, это обеспечило долгосрочную жизнеспособность ПриватБанка, защитило деньги миллионов украинских граждан и укрепило экономическое здоровье страны.

"В этом контексте мы приветствуем реформу корпоративного управления ПриватБанка во главе с независимым наблюдательным советом, а также трансформацию ее бизнес-модели, что уже привело к усилению эффективности и стабильности всей банковской системы", – подчеркнули в посольстве.

"Важно, что власть продолжает свои усилия по возмещению убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков. Международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере", – резюмировали в заявлении.

Аналогичную позицию выразили и в Европейском банке реконструкции и развития. "Мы продолжаем поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в частности путем введения принципов благоразумного корпоративного управления, и усилия Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках", – сказано в официальном заявлении.

Национализацию ПриватБанка признали незаконной: в США встали на сторону НБУ

Finclub.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко заявил, что отмена национализации ПриватБанка грозит Украине дефолтом.

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Место
США
Теги
ПриватБанкНБУ
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!!!)
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