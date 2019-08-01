Национализация ПриватБанка незаконна? Суд принял решение по процессу

Кассационный хозсуд остановил процесс признания недействительной процедуры обмена и продажи акций ПриватБанка государству - "ball-in".

Как сообщает НВ, производство остановили до рассмотрения Верховной палатой Верховного Суда административного дела.

Отметим, что в случае признания судом незаконности процедуры ball-in, вероятно сам процесс национализации учреждения был бы также признан незаконным.

В этом деле будет решаться вопрос о подведомственности споров о признании недействительными договоров купли акций неплатежеспособного ПриватБанка в процессе его вывода с рынка в конце 2016 года (процедуре bail-in). Сумма bail-in составила 29 млрд грн.

"Предметом спора по данному делу являются требования истца панамской компании THEO Worldwide Corporation о признании недействительным договора приобретения акций дополнительной эмиссии ПриватБанка в обмен на денежные обязательства банка перед компанией UK SPV Credit Finance PLC (так называемая процедура bail-in) и взыскании убытков в сумме 663 тысяч долларов, которые были частично удовлетворены судами предыдущих инстанций", - сообщает издание.

В качестве третьих лиц на стороне ответчика привлекли Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Минфин и НБУ, третьими лицами на стороне истца стали GLAS Trust Corporation Limited, Deutsche Trustee Company Limited, Madison Pacific Trust Limited.

ПриватБанк

"Договоры обмена обязательств (bail-in) на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка и последующие договоры продажи акций государству - техническая процедура национализации банка. Если признать договоры bail-in недействительными, то фактически национализация была проведена на основании неправомерных договоров", - пояснили изданию осведомленные источники на юридическом рынке.

"Принимая во внимание то, что эта категория споров сейчас рассматривается одновременно судами трех юрисдикций - гражданской, хозяйственной и административной, суд фактически признал невозможным продолжение рассмотрения данного дела до момента окончательного вывода Большой Палаты Верховного Суда по данному вопросу", - отметили юридические представители ПриватБанка.

Они добавили, что если бы Кассационный хозяйственный суд не остановил производство по делу и рассмотрел его по сути, а Большая Палата Верховного Суда в последующем пришла бы к выводу о подведомственности споров данной категории дел судам административной юрисдикции, он считался бы таким, что не имел полномочий на принятия решения в данном деле.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

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