ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Национализация ПриватБанка: суд принял еще одно решение

27тЧитать материал на украинском

Окружной административный суд Киева принял еще одно решение относительно отмены национализации ПриватБанка.

Оно касается ключевого решения Национального банка Украины от 13.12.2016 г. №105, которым обозначался перечень связанных с банком физических и юрлиц. Об этом стало известно 19 апреля из пресс-релиза НБУ.

Отмечается, что именно это решение было одним из основных в процессе выведения в декабре 2016 года неплатежеспособного ПриватБанка с рынка. В рамках выведения была реализована процедура bail-in – обмен денег, связанных с банком лиц на акции банка с дальнейшей продажей Министерству финансов Украины.

Новости
Найем обратился к команде Зеленского из-за отмены национализации ПриватБанка

"Национальный банк Украины обеспокоен качеством и результатами рассмотрения судебных дел в Украине, которые могут привести к потере средств плательщиков налогов и рисков для банковской и финансовой стабильности страны. Это может привести к тому, что у связанных с бывшими акционерами ПриватБанка лиц появятся основания для взыскания с банка средств, которые были возвращены государством в капитал банка в процессе его национализации. Решение суда еще не набрало законной силы и, безусловно, в ближайшее время будет оспорено нами в апелляционном порядке", – сообщил начальник управления претензийно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Иллюстрация

Иллюстрация

Напомним, что также 18 апреля Окружной админсуд признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Как писал OBOZREVATEL, 18 апреля Президент Украины Петр Порошенко поручил Национальному банку обеспечить бесперебойную работу всех филиалов ПриватБанка, решение о национализации которого было признано судом незаконным и отменено.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
89
3
Смешно
4
Интересно
28
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения