Национализация ПриватБанка: суд принял еще одно решение

Окружной административный суд Киева принял еще одно решение относительно отмены национализации ПриватБанка.

Оно касается ключевого решения Национального банка Украины от 13.12.2016 г. №105, которым обозначался перечень связанных с банком физических и юрлиц. Об этом стало известно 19 апреля из пресс-релиза НБУ.

Отмечается, что именно это решение было одним из основных в процессе выведения в декабре 2016 года неплатежеспособного ПриватБанка с рынка. В рамках выведения была реализована процедура bail-in – обмен денег, связанных с банком лиц на акции банка с дальнейшей продажей Министерству финансов Украины.

"Национальный банк Украины обеспокоен качеством и результатами рассмотрения судебных дел в Украине, которые могут привести к потере средств плательщиков налогов и рисков для банковской и финансовой стабильности страны. Это может привести к тому, что у связанных с бывшими акционерами ПриватБанка лиц появятся основания для взыскания с банка средств, которые были возвращены государством в капитал банка в процессе его национализации. Решение суда еще не набрало законной силы и, безусловно, в ближайшее время будет оспорено нами в апелляционном порядке", – сообщил начальник управления претензийно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

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Напомним, что также 18 апреля Окружной админсуд признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Как писал OBOZREVATEL, 18 апреля Президент Украины Петр Порошенко поручил Национальному банку обеспечить бесперебойную работу всех филиалов ПриватБанка, решение о национализации которого было признано судом незаконным и отменено.

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