Национализацию ПриватБанка все еще могут отменить, – глава правления

Из-за судебных споров с бывшими владельцами ПриватБанка есть риск того, что национализацию финучреждения могут отменить

Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявил глава правления банка Петр Крумханзл. Он подчеркнул, что последствия такого решения будут очень тяжелыми для Украины.

"Риск (отмены национализации. - Ред.) остается. Важно понимать, что последствия такого решения будут очень тяжелыми для Украины: не только для банковской системы, но и для всей экономики. Это решение будет ключевым для понимания инвесторами, какова судебная система в Украине, в каком направлении движутся страна и реформы, что будет в Украине в будущем. Если инвесторы не придут в страну, то с дальнейшим развитием экономики Украины будет очень сложно", – пояснил Крумханзл.

Он назвал национализацию ПриватБанка лакмусовым тестом для Украины и ее будущего.

"Национализация произошла четыре года назад. Это лакмусовый тест для Украины и ее будущего. Поэтому крайне важна позиция судов по национализации. Новый закон о банках был принят, и он должен закрыть все вопросы, но посмотрим, как оно будет в реальности. Суды пока не применяют новый закон о банках в своей практике", – пояснил глава правления банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший топ-менеджер ПриватБанка Александр Дубилет через суд обжаловал его национализацию.

Производство по иску бывшего главы правления к Фонду гарантирования вкладов, Минфину и "Привату" Хозяйственный суд Киева открыл 2 января 2020 года.

22 июня Конституционный суд Украины возобновил дело, которым может признать неконституционным закон о Фонде гарантирования вкладов физических лиц. Удовлетворение иска ставит под угрозу законность принятых Фондом решений по ПриватБанку.