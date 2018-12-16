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Нацбанк выпустит новые 100 гривен времен УНР: появилось фото банкноты

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Национальный банк Украины 17 декабря 2018 выпустит сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривен".

Как сообщается на сайте регулятора, она воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года. Банкнота создана по случаю 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 гг. и введение в обращение первых украинских бумажных денег.

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"Старая купюра номиналом 100 гривен, разработана и выполнена Георгием Нарбутом, на ней изображен большой пышный венок из цветов, плодов, овощей, пшеницы. С обеих сторон стоят женщина в национальном костюме со снопом пшеницы и серпом в руке и человек в фартуке, опирающийся на молот, обвитый лавром. Надписи обратной стороны включен в большой картуш с растительно-плодового орнамента, а по бокам - декоративные колонны. Венчает всю композицию трезубец, обрамленный лавровым венком", - пишут в НБУ.

Нацбанк выпустит новые 100 гривен времен УНР: появилось фото банкноты
Нацбанк выпустит новые 100 гривен времен УНР: появилось фото банкноты

Сувенирная банкнота "Сто гривен" изготовлена на бумаге с водяным знаком (изображение трезубца). Ее размеры: 80×170 мм. Тираж сувенирной банкноты - 100 000 штук, в том числе 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Стилизованные изображения украинских флагов под действием УФ-лучей приобретают желто-голубого свечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ заявляли, что в Украине средняя зарплата в 2019 году вырастет на 16%. Так, если до конца этого года в среднем украинцы будут зарабатывать 10 тыс., то за следующий год доходы могут вырасти примерно на 1,6 тыс. грн.

Место
Украина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Очень красиво!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Фальшивых денег было так много, а настоящих так мало, что население молчаливо согласилось не делать между ними никакой разницы. Фальшивые деньги ходили свободно и по тому же курсу, что и настоящие. Я застал пана Ктуренду за приготовлением петлюровских сторублевок. На них были изображены две волоокие дивчины в шитых рубахах, с крепкими голыми ногами. Дивчины эти почему-то стояли в грациозных позах балерин на затейливых фестонах и завитках, которые пан Ктуренда в это время как раз наводил тушью. - Фестон есть альфа и омега петлюровских ассигнаций, - сказал мне пан Ктуренда наставительным тоном. - Вместо этих двух украинских паненок вы можете без всякого риска нарисовать телеса двух полных женщин, таких, как мадам Гомоляка. Это не важно. Важно, чтобы вот этот фестон был похож на правительственный. Тогда никто даже не подмигнет этим пышным пикантным дамам я охотно разменяет вам ваши сто карбованцев. - Сколько же вы их делаете? - Я рисую в день,- ответил пан Ктуренда и важно выпятил губы с подстриженными усиками,- до трех билетов. А также и пять. Зависимо от моего вдохновения. :-)))))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Трубицын Александр, ублюдок парашный - пшел, клистир!
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