В Украине введут в оборот новые монеты: как они выглядят

В четверг, 16 апреля, Национальный банк Украины выпустит памятные монеты номиналом в 5 и 10 гривень, посвященные Выдубецкому Свято-Михайловскому монастырю.

Об этом сообщается в понедельник, 13 марта, на сайте регулятора.

"Памятные монеты "Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь" вводятся в обращение с 16 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что монеты будут выпущены из серебра и нейзильбера. Они посвящены Выдубицкому Свято-Михайловскому монастырю, основанному сыном князя Ярослава Всеволодом на южной окраине Киева – в урочище Выдубичи. По летописи, название урочища происходит от слова "выдыбаты" – на этом месте выплыл деревянный идол бога Перуна, который был сброшен в Днепр возле Старокиевской горы во время крещения Киевской Руси. Первым каменным храмом на территории монастыря была Михайловская церковь, возведенная в последней четверти XI века. В начале XII века монастырь стал одним из центров летописания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нацбанк Украины в прошлом году, 20 декабря, ввел в оборот новую монету – номиналом 5 гривень. До этого наибольший номинал был 2 гривни.

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