Нацбанк трогательно призвал украинцев помогать пожилым людям на карантине

Нацбанк призвал украинцев помогать своим пожилым родственникам оплачивать коммунальные услуги, а также приносить им домой продукты и лекарства.

Так им будет проще справиться с объявленным в стране карантином. Об этом сообщили на странице НБУ в Facebook.

Помощь пожилым людям

"Помоги бабушке и дедушке минимизировать контакты с другими людьми в магазине, банке или на почте. Научи своих родных оплачивать коммунальные услуги онлайн. Покажи, как заказывать продукты и лекарства с доставкой на дом. Или сделай это сам! Не медли, предложи помощь! Всю жизнь бабушка и дедушка дарили тебе свою любовь и заботились о тебе. Пора и тебе позаботиться о них. Помни, они в зоне риска!", – говорится в сообщении НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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