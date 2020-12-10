Нацбанк сохранил учетную ставку: что будет с ценами и кредитами

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых. Таким образом показатель остался на самом низком в истории Украины уровне.

Такое решение было принято на заседании правления Национального банка в четверг, 10 декабря. Чем ниже учетная ставка – тем ниже проценты на кредиты, которые коммерческие банки выдают населению.

НБУ ожидает роста инфляции до 5% по итогам года. В ноябре этот показатель составлял 3,5%.

По оценкам НБУ, локдаун в январе будет несущественно влиять на экономическую активность, потребительский спрос и инфляцию.

"Финансирование от МВФ и других международных партнеров является критически важным для осуществления запланированных бюджетных расходов. Без этой поддержки фискальный импульс, необходимый для оживления экономики, будет значительно меньше, а восстановление - медленным", – сообщил регулятор.

Выполнение Украиной обязательств перед международными кредиторами разблокирует следующие транши, что будет способствовать снижению стоимости государственных заимствований на внутреннем и внешнем рынках.

Ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается пандемия коронавируса и карантинные меры по ее преодолению, что может привести к ухудшению потребительских настроений и падению внутреннего спроса. Этот фактор будет тормозить экономическую активность и инфляцию.

"В то же время реализация негативного сценария развития пандемии сдерживать потребительский спрос и замедлит экономический рост в целом. При таких условиях инфляционное давление будет слабее, одновременно Национальный банк сможет предоставить экономике дополнительный монетарный импульс", – сказано в сообщении.

Ранее в НБУ допускали рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021 года с последующим снижением до 6,5% к концу 2022 года. Такие данные прогноза кривой ставки Нацбанка. Согласно ему, с вероятностью в 30% учетная ставка к концу 2021 года будет находиться в диапазоне 6-8,5%, а к концу 2022-го – 4,3-8%.

Как решение повлияет на украинцев

От учетной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она ниже, тем дешевле банки предлагают собственные кредиты, тем больше заемщиков оформляют ссуды.

Чем дешевле кредиты для бизнеса, тем быстрее развивается экономика.

К чему приведет низкая учетная ставка:

снизятся ставки на ОВГЗ;

доллар может подорожать;

ставки на кредиты и депозиты – снизятся;

ускорится рост цен.

В 2019-м именно высокие ставки на ОВГЗ привели к рекордному укреплению гривни. В этом же году новая политика Нацбанка ситуацию изменит. Если учетную ставку продолжат снижать, доходность от наших долговых бумаг снизится и желающих их купить станет меньше. Иностранцы не будут продавать доллары для покупки облигаций, предложение валюты снизится и курс пойдет вверх.

Как сообщал OBOZREVATEL, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% 12 июня 2020 года.

22 октября НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых.