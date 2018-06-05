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Алена Дегрик
Алена Дегрик
Основатель и генеральный директор ФК "Леогейминг Пэй" (CEO LeoGaming)Все статьи автора

Нацбанк дал позитивный сигнал для экономики

2.2т

Национальный банк Украины готов к любому развитию событий с очередным траншем МВФ для Украины.

Такого мнения придерживается основатель и генеральный директор ФК "Леогейминг Пэй" (CEO LeoGaming) Алена Дегрик (Альона Дегрік).

"НБУ презентовал два плана монетарной политики на 2018 год. Базовый, который предусматривает получение Украиной транша от МВФ, и альтернативный, при котором транша не будет. И показательно, что оба плана не предусматривает повышения учетной ставки. Это говорит о том, что Нацбанк готов к любому развитию событий", — отметила она.

Эксперт также подчеркнула, что сохранение учетной ставки на уровне 17% является залогом стабильности украинской экономики.

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"Отказ от повышения учетной ставки, даже если МВФ задержит транш, означает сохранение условий кредитования бизнеса и потребителей на сегодняшнем уровне. Это позитивный сигнал для экономики. Важно также и то, что НБУ прогнозирует сокращение темпов инфляции до конца года. Да, Украина все еще зависит от внешней финансовой помощи, но эта зависимость постоянно уменьшается", — подчеркнула Алена Дегрик.

В конце мая текущего года монетарный комитет НБУ принял решение не повышать учетную ставку и оставил ее на уровне 17%. Кроме того, большинство членов комитета выступили за дальнейшую либерализацию валютных ограничений в случае получения Украиной очередного транша от МВФ.

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Автор
Алена ДегрикАлена Дегрик
Место
Украина
Объекты
Экономика УкраиныНациональный банк Украины
Источник
Источник:Комсомольская правда
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