Нацакадемия аграрных наук скрыла 145 тысяч га земли: выдвинуто громкое обвинение

Национальная академия аграрных наук не осуществляла должного учета земель, находящихся в ее пользовании. Таким образом это привело к коррупции и потери части участков.

Об этом свидетельствуют результаты аудита, сказано на сайте Счетной палаты. Отмечается, что на начало года в постоянном пользовании Национальной академии аграрных наук находилось 465 тыс. гектар земли, но в Государственный земельный кадастр внесены сведения только о 320 тыс. га (69%). Данные о 145 тыс. га земель отсутствуют.

Сообщается, что со времени предыдущего аудита (2017 год) НААН так и не провела инвентаризацию объектов недвижимости, в том числе земель, предоставленных ей и ее предприятиям, учреждениям, организациям в постоянное пользование.

В пользовании государственных предприятий Академии находится 336 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Урожайность основных с/х культур на этих предприятиях значительно ниже чем в среднем по Украине. Из-за этого недополучено почти 1,5 млрд грн в 2018 году и 1,3 млрд грн в 2019-м чистого дохода (выручки) от реализации продукции.

Например, в 2018 году урожайность зерновых и зернобобовых была на 35% ниже средней по Украине, подсолнечника, рапса – на четверть. В прошлом году урожайность зерновых и зернобобовых на госпредприятиях была ниже на 33%, подсолнечника – на 26%, рапса – на 23%.

При этом при реализации выращенной продукции не учитывались тенденции рынка, что повлекло недополучение 883 млн грн выручки.

По заключению Счетной палаты, отдельные управленческие решения НААН и ее субъектов хозяйствования приводят к фактической потере государством таких объектов и содержат коррупционные риски.

Так, государство фактически лишилось права на 11,2 га земельных участков четырех научных учреждений в Киеве и Одессе, которые Национальная академия аграрных наук получила в бессрочное безвозмездное пользование для исследовательских и учебных целей. НААН дала согласие на строительство жилых домов/комплексов, изменение целевого назначения земельных участков, а в дальнейшем согласовала договоры о строительстве на указанных землях.

В общем НААН на праве хозяйственного ведения принадлежит государственное имущество стоимостью 5,6 млрд гривен, в том числе в использовании госпредприятий – объекты стоимостью 3,4 млрд гривен.

Лишь десятая часть недвижимости (кроме земельных участков) имеет зарегистрированные имущественные правах. Всего госрегистрации подлежат имущественные права на почти 13,5 тыс. объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались дельцы, предлагающие доверчивым людям уступать по дешевке своим правом на получение бесплатных участков от государства.