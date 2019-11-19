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19 ноября • обновлено в 09:56
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Мировые цены на нефть рухнули из-за торговой войны Трампа

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Цены на нефть эталонных марок во вторник, 19 ноября, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 62,35 $/баррель, что на 1,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 1,5% – до 56,96 $/баррель.

Котировки Brent упали

Котировки Brent упали

ICE Futures

Котировки WTI упали

Котировки WTI упали

ICE Futures

Новости
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При этом цена российской нефти Urals снизилась на 1,6% до 58,82 $/баррель.

Цена нефти Urals снизилась

Цена нефти Urals снизилась

Maanimo

По словам экспертов, рынок продолжает следить за развитием торгового конфликта США и Китая, передает "Интерфакс".

Накануне Министерство торговли Китая сообщило, что телефонный разговор вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином прошел "в конструктивном ключе".

Стороны обсуждали вопросы первой фазы торгового соглашения. Однако на следующий день стало известно, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, поскольку президент США Дональд Трамп не намерен отменять уже введенные пошлины.

"Рынок все еще очень чувствителен по отношению к рискам, связанным с торговым спором. Цены на нефть останутся под давлением, пока рынок будет ждать соглашения между США и Китаем", – резюмировал главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.

Рынок продолжает следить за развитием торгового конфликта США и Китая

Рынок продолжает следить за развитием торгового конфликта США и Китая

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
Brent WTI Urals
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