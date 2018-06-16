"Настоящий рассадник": украинцам поведали об опасностях уличной еды

Большинство точек по продаже уличной еды в Украине работает нелегально. С наступлением летнего периода такие торговые точки превращаются в рассадники опасных болезней.

Об этом в эфире ObozTV рассказала эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко.

По словам эксперта, официальные точки, которые торгуют уличной едой, регулярно проверяются и контролируются, они зарегистрированы и имеют разрешения.

"Но очень многие торгуют неофициально, "с земли". В Киеве, если мы говорим об уличной еде, проверяется 10%, а 90% - это лотерея", - уточнила она.

По словам Сидоренко, в шаурме и пирожках все начинки - мясо, рыба, яйцо – "это просто неимоверный рассадник".

"Это сальмонеллез, стафилококки. Их реализуют люди, у которых грязные руки, неизвестно что из носа капает, сыплется из волос..." – отметила эксперт.

"Говорить о каких-либо гарантиях не приходится, и вы не докажете потом, что отравились именно этой едой, ведь вы за день едите не только пончики и шаурму, но и много другого", - добавила она.

По словам эксперта, главной угрозой от употребления уличной еды, особенно в летний период, является ботулизм.

"У нас, когда температура повышается до 20 градусов, начинается пик этих заболеваний", - заключила Сидоренко.

Как сообщал ObozTV, ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, какие неприятные "сюрпризы" для покупателей может содержать квас из бочек.

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