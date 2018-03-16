Насколько в Украине может вырасти тариф на газ и на что это повлияет: расчеты

В Украине уже вскоре могут повысить тариф на газ для населения. Одна из главных рекомендаций МВФ – удерживать тариф на газ на уровне импортного паритета. Украинские власти в подписанном меморандуме взяли на себя обязательство каждые полгода пересчитывать стоимость "голубого топлива". В октябре 2017-го, перед началом отопительного сезона, правительство не решилось поднимать цены, однако уже в апреле к этому вопросу придется снова вернуться. По все еще действующей формуле по разным оценкам газ может подорожать на 62%, при этом Кабинет министров рассматривает возможность изменить формулу образования тарифа. И новую формулу еще придется согласовать с МВФ.

"Обозреватель" разобрался, как может измениться тариф на голубое топливо в Украине и на кого это повлияет.

Повысят ли тариф на газ и как могут измениться цены

"Тариф на газ в этом отопительном сезоне повышать не будем", - заявил в конце января премьер-министр Владимир Гройсман. При этом стоит учитывать, что конец отопительного сезона наступает уже через несколько недель, а в подписанном меморандуме с МВФ правительство взяло на себя обязательство пересчитать тариф в апреле 2018-го. То есть стоимость газа для украинцев должны пересмотреть через считанные недели.

На данный момент цена зависит исключительно от постановления Кабинета министров, еще несколько лет назад правительство взяло на себя функции определять стоимость "голубого топлива". МВФ, ЕБРР, ЕС и другие партнеры и кредиторы Украины настаивают: цена на украинский газ для населения должна быть на уровне импортного паритета. Это якобы одно из главных условий полноценной работы рынка газа в стране.

Правительство с такой рекомендацией согласилось. А в постановлении Кабмина №187 прописали формулу расчета: среднюю стоимость голубого топлива на немецком хабе за 12 месяцев переводят в гривни, добавляют к полученной сумме транспортировку, налоги, наценку. После полученную цифру должны сравнить с действующим тарифом. И если окажется, что она как минимум на 10% отличается, то тариф для населения должны автоматически приравнивать к тому, что посчитали по формуле. Первый раз по указанной методике должны были пересмотреть тариф еще в октябре прошлого года. Тогда "Нафтогаз" подсчитал, что голубое топливо для украинцев должно подорожать аж на 17%.

Однако Кабинет министров поднимать тариф не стал. В конце прошлого года представитель МВФ в Украине Йост Люнгман в очередной раз напомнил – удерживание тарифа на газ на уровне импортного паритета является "обязательством Украины по программе, которую поддерживает МВФ". Или Украина пересмотрит стоимость газа, или придется справляться без очередного кредитного транша. А в условиях, когда на следующие несколько лет приходятся большие платежи по старым долгам, справиться без Фонда будет сложно. Уже известно, что по формуле согласно 187-му постановлению Кабмин поднимать тариф на газ не согласен. Эту информацию подтвердили "Обозревателю" и приближенные к переговорному процессу с МВФ источники.

Есть и другой вариант: изменить период, за который высчитывают среднюю цену на газ на немецком хабе, и исключить из тарифа транспортировку газа из Дюссельдорфа. В таком случае стоимость голубого топлива может вырасти для украинцев на 12-14%. А по "старой" формуле – на 62%.

Как может подорожать газ в Украине

Стоит отметить, что указанные расчеты – лишь предварительное оценки. Однозначно определить, как будут меняться цены на немецком хабе, нельзя, поясняет директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. При этом эксперт уверен: украинское правительство оказалось в сложной ситуации. С одной стороны, меморандум подписали, кредитный транш от МВФ получили, а с другой стороны – если повысить тариф на газ, то в Украине подорожают все коммунальные услуги. "Не знаю, как здесь поступить правительству. Я не завидую тем, кто ведет переговоры с МВФ. Позиции украинской стороны в этом вопросе очень шаткие", - поясняет Рябцев. Более того, новую формулу еще предстоит согласовать с экспертами Фонда.

В то же время Владимир Гройсман вовсе уверен, что в течение двух лет цены на газ в Украине можно будет снизить. Правда, при определенных условиях. Если объемы украинской добычи будут расти, а потребление благодаря энергоэффективности сокращаться, то уже к 2020-му, по оценкам правительства, можно будет полностью отказаться от импорта голубого топлива. И если к этому моменту в Украине полноценно заработает рынок газа, то тариф может значительно снизиться. Но существующую проблему с необходимостью повышать тариф на газ уже в апреле эта перспектива не решает.

После газа подорожают и другие коммунальные услуги: сколько придется платить

Если тариф на газ поднимут, то следом подорожает горячая вода, отопление, поясняет координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко. Дело в том, что около 70% в стоимости тепла – расходы на голубое топливо. Такая же ситуация и с горячей водой. При этом эксперт считает, что стоимость газа может увеличиться примерно на 20%, но уже с октябре этого года или даже с 2019-го.

В консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли предполагают рост тариф на газ в этом году на 19%, а на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%.

Правда, в Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг уже заявили, что стоимость "тока" в этом году пересматривать не будут. Более того, "Обозреватель" публиковал расчеты комиссии, согласно которым тариф на электроэнергию должен быть на 49% выше, но поднимать цены будут только летом 2019-го.

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Для примера рассчитаем, как могут измениться суммы в платежках, если тариф на газ поднимут на 14% и пропорционально подорожают горячая вода и отопление. Так, согласно социальным нормам потребления, семья из трех человек в столичной квартире площадью 40 квадратных метров может "намотать" тепла на 2337 грн, газа почти на 70 грн и горячей воды на 367 грн. Если же пересчитать платежки по нормативам при условии, что указанные услуги подорожают на 14%, за отопление придется заплатить на 327 грн (более 2664 грн), за газ на 9 грн больше (79 грн), а за горячую воду на 74 грн больше (441 грн).

Окончательное решение о том, подорожает ли в Украине газ, уже в ближайшие недели примет правительство. От этого решения будут зависеть не только тарифы на коммуналку, но и дальнейшее сотрудничество с МВФ, а вместе с ним и с другими международными кредиторами.