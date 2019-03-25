Насиров возглавил Ассоциацию участников рынков капитала

Возможности для украинской экономики отныне будут существенно расширены, поскольку в Украине начала работу Украинская ассоциация участников рынков капитала (Ukrainian Capital Market Association), которую возглавил Роман Насиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ассоциации. "Мировой опыт экономических прорывов свидетельствует о том, что их можно осуществить только путем привлечения и концентрации значительного объема инвестиций. Опыт развитых стран показал, что есть универсальный инструмент для эффективного использования потенциала экономики – это инвестиции. А основные усилия нужно направить на приоритетные направления, которые определяют государство вместе с бизнесом", – говорится в сообщении.

Роман Насиров Пресс-служба Ассоциации участников рынка капитала

Построение открытого, конструктивного диалога между представителями бизнеса и властью, а также всестороннее содействие созданию в Украине инвестиционного климата является основной целью создания Ассоциации.

Кроме того, Ассоциация будет функционировать как координационный центр об инвестиционных возможностях в Украине, через который будет распространяться информация для внутренних и внешних инвесторов. Еще одно направление работы Ассоциации – участие в разработке нормативно-правовых актов, а также предложений изменений в законодательство для улучшения условий ведения бизнеса и инвестирования в Украине.

Среди участников Ассоциации – внутренние и внешние инвесторы, коммерческие банки, биржи, компании по управлению активами и корпоративные инвестиционные фонды, инвестиционные фирмы, юридические и консалтинговые компании, компании-экспортеры, страховые компании, а также другие субъекты рынков капитала Украины.

Исполнительным директором Ассоциации будет Александр Гончаров. Уже в ближайшее время начнут работу региональные филиалы Ассоциации.

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